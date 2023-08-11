Відтак, тепер він публічно спілкуватиметься російською мовою, або ж англійською.

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський перейшов на російську та назвав її "рідною" мовою.

Про своє рішення щодо переходу на російську мову Топольський оголосив в Instagram Stories.

"Мені в цілому зручніше так, я себе почуваю вільніше, коли висловлюю та формулюю свої думки російською мовою. Адже я більшу частину свого життя говорив російською. Як би я не любив українську мову, доносити свої думки нею дуже важко", – сказав Топольський.

Екс-"холостяк" заявив, що своїми враженнями про фільм "Барбі" він хоче ділитися саме російською. До речі, стрічка йому не сподобалася. Сценарій він назвав тупим.

"Як би я не любив свою країну, яким би патріотом себе не вважав, висловлювати свої думки мені треба рідною мовою (російською – УНІАН), якою я розмовляв 22 роки", – заявив Алекс.

Топольський також додав, що "почувається більш розкутим", коли розмовляє російською.

У коментарях українці залишили Топольському, який перейшов на українську після повномасштабного вторгнення та запевняв, що допомагає рідній країні, багато гнівних коментарів. Втім, частину з них Топольський видалив, а на частину відповів агресивно.

На тлі хейту Топольський опублікував фото, яке прокоментував російською "Любіть один одного". Гнівні коментарі під цим дописом оперативно видаляються.

Хто такий Алекс Топольський

Олександр Топольський народився у Львові, а потім переїхав у США. Він став головним героєм найскандальнішого сезону шоу "Холостяк", у фіналі якого обрав Катю Лозовицьку.

Незабаром Топольський заявив, що розлучився з нею, тому що всі його думки були зайняті фіналісткою Сашею Мудрою. Як з'ясувалося пізніше, Топольський намагався повернути Катю, але дівчина йому відмовила.

На початку великої війни він поїхав на Балі, а потім у Бангкок. Він розповідає про своє життя та бізнес. Через різні погляди на життя та стосунки з людьми з ним перестав спілкуватися його кум, ведучий Слава Дьомін.

Вас також можуть зацікавити новини: