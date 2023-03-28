Вони не зійшлися в поглядах на життя і стосунки.

Український телеведучий Слава Дьомін багато років дружив з головним героєм 12 сезону шоу "Холостяк" Алексом Топольським. Вони були знайомі з дитинства. Більше того, Алекс хрестив сина Слави.

Однак, як з'ясувалося, їхня дружба дала тріщину. У шоу "Слава ПРО" Дьомін сказав, що через місяць після закінчення проекту "Холостяк" вони перестали спілкуватися.

За його словами, у них різні погляди на життя і стосунки. Наприклад, Топольський з початку повномасштабної війни живе на Балі і розповідає про своє життя, а Дьомін залишається в Україні, незважаючи на масовані ракетні атаки.

Відео дня

Більш того, Топольський неодноразово публікував відео в своїх соцмережах, на яких звучала російська музика. Дьомін же після 24 лютого 2022 року перейшов на українську мову.

"Досить сумна для мене тема. Хочу вас попросити, не писати мені більше про Алекса, адже ми через місяць після завершення шоу "Холостяк" припинили спілкування через розбіжності в поглядах на життя і стосунки між людьми. Зараз я не маю ніякого відношення до його життя", - сказав Дьомін і попросив шанувальників більше не ставити йому питання щодо Топольського.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський розповів про нову обраницю.

Вас також можуть зацікавити новини: