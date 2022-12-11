Він сказав, що йому такого ще не пропонували.

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський відповів на чутки, що він нібито живе за рахунок багатих дівчат. В інтерв'ю Славі Дьоміну він сказав, що такого йому ніколи не пропонували. Однак у шанувальників все ж є сумніви, що Алекс - успішний бізнесмен.

"Якби мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі-Хіллз живуть, то я б, напевно, сидів з цією дівчиною, або бабусею, масажував би їй спину, поки вона п'є "Маргариту", і думав, як би мені себе втопити в цьому басейні, якщо я роблю таке... Це не в моєму характері, я б у житті таке не зміг робити", - сказав Топольський.

Він додав, що до пандемії коронавірусу заробляв дуже добре. Його щомісячний дохід становив близько 60 тисяч доларів, проте зараз ця сума знизилася в 2-2,5 рази.

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При цьому він уточнив, що для комфортного життя в Лос-Анджелесі йому потрібно 5 тисяч доларів і більше щомісяця.

Чим займається Алекс Топольський

Як розповідав сам чоловік, він задіяний в декількох напрямках. У нього є бізнес в США, пов'язаний з нерухомістю, а також агенство віртуальних асистентів.

Однак після виходу шоу "Холостяк" головного героя розкритикували за те, що з нього нібито створили образ успішного бізнесмена тільки для ТБ.

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