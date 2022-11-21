Після виходу шоу "Холостяк" головного героя розкритикували за те, що з нього нібито створили образ успішного бізнесмена тільки для ТБ.

Герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський відреагував на звинувачення в тому, що у нього нібито немає бізнесу. Після виходу в ефір романтичного шоу в мережі заговорили про те, що образ успішного і багатого чоловіка йому створили виключно для картинки. Ось як у своєму Instagram-блозі Алекс прокоментував це:

"Я повинен вам у чомусь зізнатися... Насправді у мене немає бізнесу. А якщо серйозно, мені правда смішно читати коментарі людей, які думають, що у мене немає бізнесу, і що я нічим серйозним не займаюся. Та й всілякі плітки про мене розпускають. Виглядає дуже смішно".

Відзначимо, згідно з даними, озвученими самим Алексом у візитці шоу, у нього є агентство з нерухомості, а також сервіс віртуальних помічників. У своєму блозі Топольський пообіцяв детальніше розповісти про те, чим він займається.

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Холостяк-12: подробиці

Проект випустили в ефір наприкінці жовтня. Враховуючи те, що знімали його до 24 лютого, багато учасниць говорять російською. Їх довелося переозвучувати. Дубляж викликав хвилю критики серед глядачів - вони незадоволені тим, що всі дівчата говорять одним голосом. Також шанувальники проекту відзначили, що через цей дубляж неможливо зрозуміти справжні емоції учасниць.

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