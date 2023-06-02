Хореограф, який пішов на фронт, не з'являвся у соцмережах з січня цього року.

Переможець "Танців з зірками" Женя Кот розповів, що йому відомо про хореографа Дмитра Дікусара, який служить у ЗСУ. Вони іноді спілкуються, тому танцюрист поділився новою інформацією.

"З Дімою ми, я не можу сказати, що часто, але ми переписуємося. Я йому пишу", - розповів Кот в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами танцюриста, він нещодавно листувався з Дікусаром. Як виявилося, той сильно захворів та опинився у лікарні.

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"Нещодавно писав, він був у лікарні. Він захворів, там якась серйозна ангіна у нього була, дуже сильна. Був як раз на лікарняному", - повідомив хореограф.

Також Кот розповів, про що він спілкується з Дікусаром. На початку повномасштабної війни РФ проти України вони обговорювали багато тем. Зокрема, Дікусар розповідав Коту, що більшість хлопців, які пішли разом із ним на фронт, вже загинули.

Нині ж вони говорять про інше. Кот питає, як у Дікусара справи, чи потрібна йому якась допомога. За словами танцюриста, він не знає, чи повернеться його колега до роботи хореографом після війни.

"Мені здається, не можна відповісти на це питання просто під час війни", - зазначив Кот.

За його словами, про усе це потрібно буде думати вже потім, після перемоги. Також Кот розповів, що він думає про Влада Яму, який нині мешкає у США та отримав за це чимало хейту. Про це танцюрист сказав, відповідаючи на питання Дьоміна про те, з ким би він привітався, якби побачив одразу Яму та Дікусара.

"Я б привітався з усіма. Тут така штука. З Владом ніякого зв'язку ми не тримаємо, та і до цього не дуже тримали... Влад завжди тримався від всіх трошечки осторонь", - зазначив Кот.

Що відомо про Дмитра Дікусара

Зірка "Танців з зірками" пішов захищати Україну напочатку повномасштабної війни. У березні 2022 року Дікусар розповідав, що він дивом вижив після того, як ворог обстріляв його та інших військових.

Після цього хореограф не часто з'являвся у соцмережах. У серпні 2022 року Дікусар повідомив про загибель фронтового товариша, а потім він звернувся до фанатів лише на початку зими 2023 року. Тоді танцюрист показав фото, ймовірно, з бойових позицій.

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