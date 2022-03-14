Дікусар пережив обстріл балістичними ракетами.

Український хореограф Дмитро Дікусар, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ, розповів, що пережив обстріл балістичними ракетами, а також показав наслідки цього.

"Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів і злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла і швидко передислокуватися", - написав Дікусар.

Він зазначив, що ЗСУ готові брати в полон російських окупантів. І це єдине, чого вони домоглися своїм вчинком.

"Тому, якщо у цих вибл*дків було бажання знищити або налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони домоглися, готові брати в полон цих... (ми не знали, їхали на вчення) стало значно менше... Слава ЗСУ. Слава - нації. Наш прапор підгорів, але вижив", - додав Дікусар.

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