Чоловік був смертельно поранений під час виконання бойового завдання.

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар повідомив про те, що під час виконання бойового завдання загинув його товариш Мар'ян Іванович Юр. Про це танцюрист написав на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши чорно-біле фото.

"Світла і справжня людина. Воїн, який на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України кинув роботу за кордоном і повернувся захищати свою країну і її людей", - висловився Дікусар.

У коментарях свої слова співчуття висловили телеведуча Катерина Осадча, її чоловік Юрій Горбунов, співачка Оля Цибульська, хореограф Ілона Гвоздьова та інші зірки.

"Прийміть співчуття...", "Які світлі люди залишають нас!", "Світла пам'ять. Дімка, тримайся, бережи себе", "Вічна пам'ять герою!", "Вічна пам'ять! Слава Україні!",- написали коментатори.

Нагадаємо, екс-чоловік Ірини Білик Дікусар показав фото з передової і розповів про мотивацію воювати.

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