Вона зважилася на мамопластику.

Учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зважилася зробити пластичну операцію зі збільшення грудей. Вона зізналася, що довго не могла на це зважитися, проте зрозуміла, що так буде краще для її внутрішнього стану.

Перед тим як зважитися на операцію, вона проконсультувалася з багатьма лікарями, була на сеансах у психолога і навіть обговорювала цю тему з подругами.

"Навіщо я хочу збільшити груди, якщо сім'я є, дітей вигодувала, чоловік взагалі проти, на роботу це взагалі ніколи не впливало? Відповідь одна: для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість або про комплекси, гонитві за трендами або інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Настав час змін! Я хочу знову відчувати себе жінкою", - написала Гвоздьова в Instagram.

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Ілона додала, що народження дітей, постійний спортивний спосіб життя і останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на її тіло.

"Так, хтось може говорити: "Ви чудова, спортивна, рельєфна і так далі!" Звичайно, приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку-підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру дочки, ніж жінку", - зазначила хореограф.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зізналася, чому її чоловік не на фронті.

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