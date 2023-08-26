Разом із ним Шоптенко перемогла на "Танцях з зірками" у 2006 році.

Хореограф Олена Шоптенко відверто розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського. У парі з ним вона перемогла на "Танцях з зірками" у 2006 році. За словами Шоптенко, тоді вона думала лише про танці, а сам Зеленський нині став зовсім іншою людиною.

"Коли мені було 17 років... Я просто нічого, окрім танцю і правильності виконання, нічого не бачила... Давайте ми будемо говорити відверто, як воно є, це зовсім різні люди. Ну тобто людина, яка була там, 20 років тому, і людина зараз - це різні люди", - пояснила танцюристка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Шоптенко заявила, що період її участі у "Танцях з зірками" разом із Зеленським був дуже важливим для неї. Нині ж вона не здивована тим, чого досяг президент. Хореограф зізналася, що Зеленський її багато чому навчив.

"Це був один з найважливіших періодів мого життя, я дуже багато чого навчилася. Деякими інструментами, про які колись мені говорив Володимир, пан президент, я ними користуюся зараз в своїх постановках. І я просто дуже вдячна за той період, тому що я дуже багато чому навчилася. Тоді це був мій старт. Я просто чесно скажу, я не здивована. Бо ті якості, які зараз ми бачимо в нашому президенті, з яким ми йдемо, вони були. Я за ними спостерігала, коли ми працювали в одній команді" - розповіла Шоптенко.

Шоптенко та Зеленський у "Танцях з зірками" - що відомо

У далекому 2006 році, у першому сезоні "Танців з зірками", майбутній президент вийшов на паркет у парі з Шоптенко. Вони зачарували публіку своїми танцями.

Шоптенко вчила Зеленського рухатися під музику, у фіналі вони зібрали чимало голосів від глядачів, "відрив" від інших пар був доволі великим. Їхня пара обійшла Наталію Могилевську та Влада Яму, а також Віталія Козловського з Ксенією Горб.

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