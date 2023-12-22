Його обраниця показала позитивний тест на вагітність.

Популярний український співак Ілля Парфенюк (Parfeniuk) поділився з шанувальниками радісною новиною - він зі своєю обраницею чекає на первістка.

На своїй сторінці в Instagram він показав фото, на якому постав разом зі своєю нареченою, TikTok-блогеркою Симбочкою. Ілля стоїть за нею, ніжно обіймає її за кругленький животик, а дівчина в цей момент широко посміхається і показує на камеру позитивний тест на вагітність.

"Нас тепер троє. Чекаємо на тебе, наше сонечко", - підписав знімок Ілля.

Варто відзначити, що Парфенюк освідчився своїй дівчині ще в липні 2023 року, проте пара не відразу вирішила поділитися своїм щастя з шанувальниками. За словами Симбочки, вона боялася хейту.

При цьому вже в листопаді пара розсекретила свій статус. Але дата весілля поки невідома.

Чим відомий Parfeniuk

Parfeniuk став популярним після виходу пісні "Провела екскурсію". За півроку її послухали майже мільйон людей. Також у нього є такі пісні як "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" та інші.

Відомо, що він зі своїми друзями співав у тролейбусі і викладав пісні в TikTok, завдяки чому став відомим.

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