Жінки пережили неймовірний стрес.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройшло вже більше трьох місяців. Життя сотень тисяч українців сильно змінилося. В таких умовах деякі люди навіть народжували. Серед них і знаменитості.

Хореограф Яна Заєць

Танцівниця стала мамою вдруге на другий день війни. Зірка уточнила, що народити сина їй вдалося в перервах між вибухами і походами в бомбосховище. Учасниця танцювального шоу зізналася, що зазнала дуже сильний стрес, адже переживала за старшого сина, який в цей час перебував у Києві.

Співачка Маша Собко

Артистка давно готувалася до пологів і вже домовилася з клінікою, проте медзаклад потрапив під обстріл.

Через це Маші довелося терміново шукати альтернативу і їхати в інше місто. Хлопчик, якого назвали Матвієм, з'явився на світ 26 березня у Львові.

Дружина Скічко Єлизавета Юрушева

Дружина екс-шоумена і екс-голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поїхала за кордон за кілька місяців до пологів. На Великдень Скічко повідомив, що у них з дружиною народилася дівчинка. Країну, куди Олександр відправив дружину і дитину, пара не розкриває.

Відзначимо, що деякі українські знаменитості повідомили про те, що чекають поповнення. Серед них - актриса "Жіночого кварталу" Віра Кекелія.

Також заявила про те, що знаходиться в положенні перша ракетка України Еліна Світоліна.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс втратила дитину.

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