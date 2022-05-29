Зірки, які стали мамами після 24 лютого / Колаж УНІАН

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройшло вже більше трьох місяців. Життя сотень тисяч українців сильно змінилося. В таких умовах деякі люди навіть народжували. Серед них і знаменитості. 

Хореограф Яна Заєць

Танцівниця стала мамою вдруге на другий день війни. Зірка уточнила, що народити сина їй вдалося в перервах між вибухами і походами в бомбосховище. Учасниця танцювального шоу зізналася, що зазнала дуже сильний стрес, адже переживала за старшого сина, який в цей час перебував у Києві.

Хореограф Яна Заєць

Співачка Маша Собко

Артистка давно готувалася до пологів і вже домовилася з клінікою, проте медзаклад потрапив під обстріл.

Через це Маші довелося терміново шукати альтернативу і їхати в інше місто. Хлопчик, якого назвали Матвієм, з'явився на світ 26 березня у Львові. 

Співачка Маша Собко

Дружина Скічко Єлизавета Юрушева

Дружина екс-шоумена і екс-голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поїхала за кордон за кілька місяців до пологів. На Великдень Скічко повідомив, що у них з дружиною народилася дівчинка. Країну, куди Олександр відправив дружину і дитину, пара не розкриває. 

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева

Відзначимо, що деякі українські знаменитості повідомили про те, що чекають поповнення. Серед них - актриса "Жіночого кварталу" Віра Кекелія

Віра Кекелія вагітна

Також заявила про те, що знаходиться в положенні перша ракетка України Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна і Гаель Монфісь / фото instagram.com/svitolin_

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс втратила дитину.

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