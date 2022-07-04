Український продюсер переживає за свою малу Батьківщину.

Український шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк показав кадри з села Заградівка в Херсонській області. Там, де він провів все своє дитинство, зараз окупанти. Вони зруйнували будинки мирних жителів регіону.

На відео видно, що місця, де ще недавно жили люди, перетворилися на справжні руїни. Навколо валяються снаряди, випущені російськими окупантами.

"Найкраще село України для мене - Заградівка на півночі Херсонської області. В якому я прожив до своїх майже шести років. У будинку діда по мамі - Федора Зінченка. У цьому селі могила моєї мами, бабусі, діда і багатьох найближчих родичів. Бажаю російським нацистам, щоб всі їхні "малі Батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Саме існування путінської Росії зараз - це суцільна "мова ненависті"! Рашисти - покидьки планети", - прокоментував Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк розповів, чи підтримали його після вторгнення російські колеги.

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