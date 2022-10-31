Шоумен систематично підтримує українську армію.

Відомий музичний продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк похвалився нещодавно отриманою нагородою за допомогу територіальній обороні. Фотографію ордена він опублікував у своєму Instagram-блозі.

Відомо, що почесну нагороду "Щит ТРО" шоумену вручив командувач силами ТРО генерал-майор ЗСУ Ігор Танцюр. Кондратюк підкреслив, що продовжує робити все зі свого боку, щоб сприяти вигнанню окупантів з території України.

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"Продовжуємо разом працювати, наближати нашу перемогу над російськими окупантами – р*шистами, н*цистами і вбивцями українців", - прокоментував Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк та його висловлювання про зірок-зрадників

Нагадаємо, що шоумен також несе оборону і на інформаційному фронті. Так, він неодноразово висловлювався про санкції для артистів-путіністів. Про це він говорив ще до 24 лютого.

Крім того, Кондратюк розповів, яким росіянам можна давати візи в Україну. Телеведучий і продюсер вважає, що ті, хто підтримують нашу країну, повинні доводити це не словом, а ділом.

Також УНІАН писав, що Ігор Кондратюк показав шокуючі кадри з села на Херсонщині, де він виріс.

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