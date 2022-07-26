Телеведучий і продюсер вважає, що ті, хто підтримують нашу країну, повинні доводити це не словом, а ділом.

Іменитий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів, яким росіянам можна давати візу на в'їзд в Україну.

У себе в публікації в Facebook-блозі чоловік написав: "Питання у візовій анкеті для росіян має бути таким: "Чи підтримували ви окупацію Криму Росією в березні 2014 року і розв'язану Росією пізніше війну проти України?" І до повного відновлення Україною контролю на своїх конституційних територіях росіянам тут робити нічого! Крім воюючих за Україну на фронті".

Продюсер підкреслив, що давати візи цій категорії росіян можна буде тільки тоді, коли війна закінчиться, а всі тимчасово окуповані території будуть повернуті під контроль Києва.

У коментарях користувачі пишуть, що все одно не вважають доречним пускати на територію нашої країни громадян Росії.

"А що вони тут забули?",- запитують коментатори.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк показав шокуючі кадри із села на Херсонщині, де він виріс.

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