Стала відома стать та ім'я новонародженої дитини.

У відомого американського мільярдера та винахідника Ілона Маска, який раніше привів 4-річного сина у кабінет Трампа, народилася ще одна дитина. Знаменитість став батьком 14 дітей.

Про поповнення в родині зірки повідомила його обраниця 28 лютого у соцмережі Х. Виявилося, що сина мільярдеру народила директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink Шівон Зіліс. В мережі вона повідомила, що в неї народився син від бізнесмена та розсекретила його ім'я. Хлопчика вирішили назвати Селдоном Лікургом.

Поки що показувати малюка та розповідати подробиці про пологи жінка, схоже, не хоче. Вона обмежилася лише коротким повідомленням в мережі, публікацію якого, за її словами, завчасно обговорила з обранцем.

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"Обговорили з Ілоном, і в день народження нашої красуні Аркадії (спільної доньки – УНІАН), ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно", – повідомила Зіліс.

Сам Маск поки що не коментував новину про поповнення в родині. Однак під дописом Шівон він залишив емоджі у формі червоного серця. До слова, у пари є ще троє дітей: двійнята Страйдер та Азур і донька Аркадія.

Від попередніх стосунків в Маска є 10 дітей. У першому шлюбі з канадською письменницею Джастін Маск у зірки народилося шестеро дітей, проте один із них трагічно пішов із життя у два роки. Від співачки Граймс в Ілона троє дітей. А нещодавно стало відомо, що його коханка, письменниця Ешлі Сент Клер, народила йому ще одну дитину.

Нагадаємо, раніше колишня Маска заявила про "медичну кризу" їхньої дитини. Канадська співачка Граймс публічно звернулася до ексобранця, заявивши, що він ігнорує поточну медичну кризу, яка стосується однієї з їхніх трьох спільних дітей. Зірка закликала мільярдера відреагувати на ситуацію з їхньою дитиною. Зазначимо, що вони закрутили роман в 2018 році, проте через три роки розійшлися. В них є 3-річна дочка, 4-річний та 1-річний сини.

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