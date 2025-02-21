'Це терміново': колишня Маска заявила про 'медичну кризу' їхньої дитини

У експари троє спільних дітей, за опіку над якими ведуться судові тяганини.

Канадська співачка та колишня партнерка Ілона Маска Граймс публічно звернулася до нього через соціальні мережі, заявивши, що він ігнорує поточну медичну кризу, яка стосується однієї з їхніх трьох спільних дітей, пише Newsweek.

У дописах на X, які згодом були видалені, Граймс написала: "Будь ласка, дайте відповідь про медичну кризу нашої дитини. Мені прикро, що я роблю це публічно, але більше не прийнятно ігнорувати цю ситуацію. Це вимагає негайної уваги".

"Якщо ти не хочеш зі мною розмовляти, можеш, будь ласка, призначити або найняти когось, щоб ми могли рухатися вперед у вирішенні цього. Це терміново, Ілоне".

В іншій публікації Граймс зазначила: "Я не надаю жодних подробиць, але він не відповідає на текстові повідомлення і дзвінки, пропускає кожну зустріч, і наша дитина буде страждати від довічних розладів, якщо він не відповість якнайшвидше, тому мені потрібно, щоб він відповів, чорт забирай, і якщо мені доведеться застосувати громадський тиск, то це станеться".

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Згодом Граймс заявила, що видаляє свої дописи, написавши, що відповіді не отримала, натомість її дописи спровокували "медіа-цирк за рахунок дітей".

Співачка не уточнила, кого саме зі своїх дітей вона мала на увазі. Разом із Маском вона має трьох дітей: X Æ A-Xii (народженого у травні 2020 року), Exa Dark Sideræl Musk (народжену через сурогатну матір у грудні 2021 року) та Техно Механікуса (народженого у 2022 році).

Хто така Граймс?

Граймс, справжнє ім'я якої Клер Еліз Буше, є канадською музиканткою, співачкою та авторкою пісень. Вона здобула популярність завдяки альбому Visions 2012 року, який містив хіти "Oblivion" та "Genesis".

Її стосунки з Маском почалися у 2018 році. У 2021 році повідомлялося, що вони "напіврозлучені", а згодом повністю розійшлися. Після цього між ними розпочалися публічні суперечки щодо опіки над дітьми. У 2023 році Граймс подала позов до суду, домагаючись батьківських прав.

У 2024 році вона заявила, що не бачила одну зі своїх дітей протягом п’яти місяців через "рік, проведений у боротьбі за права матері".

Нещодавно Граймс також публічно розкритикувала рішення Маска щодо їхнього сина X Æ A-Xii. 11 лютого чотирирічний хлопчик супроводжував свого батька до Білого дому та був присутній на зустрічі з Трампом.

"Він не повинен бути таким на публіці", - написала співачка на X.

Скільки дітей у Ілона Маска?

У Маска 12 підтверджених дітей від трьох різних жінок: Джастін Вілсон, Граймс і Шівон Зіліс.

14 лютого інфлюенсерка-консерваторка Ешлі Сент-Клер заявила у соцмережах, що народила дитину від Маска п'ять місяців тому. Маск не прокоментував її заяву, однак Сент-Клер закликала його "публічно визнати свою батьківську роль".

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