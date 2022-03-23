Співачка обурена блокуванням її блогу.

Instagram-блог опальної співачки Світлани Лободи заблокували в Україні. У зв'язку з цим зірка втратила велику кількість своїх підписників, а значить і її заробіток в цій соціальній мережі значно знизиться.

"Вчора на території України був заблокований мій Instagram. Сталося це одразу після того, як я зробила пост про благодійні програми, спрямовані на допомогу українцям, які втратили свій будинок", - написала Лобода.

Вона висловила глибоку стурбованість цинізмом замовників, які прагнуть заробити дешеву популярність у вузьких колах в момент, коли частина регіонів України знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

"Мене жахає рівень цинізму замовників, які в той момент, коли частина регіонів України знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, прагнуть заробити дешеву популярність у вузьких колах нескінченним популізмом замість реальних справ. Не час ворожнечі всередині, доносів і списків, не перетворюйтеся в тих, проти кого воюєте. Сила народу в єдності і взаємодопомозі", - додала Лобода.

Нагадаємо, раніше Лобода відреагувала на "чорний список" артистів через війну в Україні.

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