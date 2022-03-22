За словами співачки, їй плювати на ці списки.

Опальна співачка Світлана Лобода висловилася з приводу списку артистів, які замовчують про війну в Україні або підтримують путінський режим.

За її словами, їй плювати на те, що вона опинилася в цьому списку: "Я знаю, що сьогодні все частіше з'являються всілякі "списки", в яких людей знову намагаються розділити за принципом "чи достатньо ти хороший, щоб бути патріотом". Так ось я вам скажу: мені плювати на ваші списки!"

Співачка додала, що з початком бойових дій в Україні вона зайнялася волонтерством. При цьому Лобода не згадала ні президента РФ Володимира Путіна, ні те, що саме Росія напала на Україну.

"Сьогодні мільйони українців втратили все! Вони змушені були залишити свої будинки і залишити все, що у них було, щоб просто врятувати свої життя. З самого початку бойових дій мій офіс перекваліфікувався у волонтерський штаб. Я щохвилини надаю всебічну допомогу в їх роботі і роблю все що від мене залежить, щоб кожна людина змогла отримати хоча б предмети першої необхідності", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала пошарпаний український паспорт і закликала допомагати біженцям.

Вас також можуть зацікавити новини: