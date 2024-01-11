Співачка відмінила найближчі концерти.

Українська співачка Ірина Федишин повідомила сумну звістку у себе в інстаграмі. Виявилось, що сьогодні померла її бабуся. Причину смерті жінка не називає.

"На 85 році життя не стало моєї бабусі Євгенії. Важко підібрати слова", - написала Ірина.

Вона додала, що назавжди залишить про неї теплі спогади у серці.

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"Це була бабуся, з якою я провела своє дитинство. Багато спогадів і найтепліших моментів: найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце. Найрідніша і найкраща. Люблю тебе, моя бабусю! Дякую тобі за все", - згадала Федишин.

Співачка також опублікувала світлину, на якій вони обіймаються з бабусею на фоні ялинки.

Ірина зазначила, що їде додому, аби провести бабусю в останню дорогу.

Через болісну втрату, Федишин повідомила про відміну найближчих концертів у Луцьку та Рівному.

Нагадаємо, що нещодавно про смерть своєї бабусі повідомив і переможець шоу "Холостячка" та сценарист Олександр Еллерт. Чоловік зараз перебуває в Америці, тому не зміг попрощатися з рідною людиною. Він наголосив, що потрібно завжди любити та цінувати своїх бабусь, дідусів, мам, тат та одне одного.

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