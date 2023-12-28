Зірка розповіла, як інколи важко збирати донати для ЗСУ.

Співачка Ірина Федишин часто гастролює з благодійними концертами по світу. А нещодавно в інтерв’ю для OBOZ.UA вона зазначила, що збирати допомогу для наших бійців стає все важче.

"Ми навіть тут, в Україні, помічаємо, що люди виснажилися. Спостерігається глибока втома. Зараз на концертах за кордоном просто сказати слово "війна" – цього вже і недостатньо. Але ми стараємось так вибудувати виступи, що навіть, якщо люди приходять з думками трохи розрадитися, протягом виступу занурюються в те, чим живе нині Україна. Ми зі сцени нагадуємо, що війна триває, ціна її дуже висока, кожного дня гинуть люди", - сказала Ірина.

Також виконавиця додала, що інколи до неї підходять українці, які кажуть: "Навіщо вже чинити опір? Треба здатися, бо це людські життя". Але після виступу змінюють свою думку і говорять, що все ж варто боротися.

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"Зараз кожен свідомий українець повинен розуміти, що одні хлопці на передовій цю війну не витягнуть. Це протистояння, в яке мають включитися всі. Кожен має постійно щось робити на своєму рівні – допомагати, волонтерити. Якщо ми приганяємо воїнам машину, то хто може – її фарбує, хто може – доганяє до фронту", - зазначила співачка.

Нагадаємо, що інтерв'юерка Раміна Есхакзай теж висловилась з приводу того, що варто постійно допомагати нашим захисникам. Не дивлячись на те, що вона часто їздить знімати військових в гарячі точки, жінка все одно готова піти на фронт, якщо це буде потрібно.

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