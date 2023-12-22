Вона повернула собі дівоче прізвище.

Українська актриса Антоніна Хижняк, відома завдяки ролям у таких серіалах як "Рись", "Слід", "Знайду пару коханому" та інших, змінила прізвище.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла, що довгий час залишалася на прізвищі свого колишнього чоловіка. Зараз же вона зважилася повернути собі дівоче прізвище.

"Прощавайте, старі паспорти! Привіт, знову моє рідне прізвище! Хочу відзначити для себе дату 15 грудня 2023 року. День, коли я офіційно повернула собі дівоче прізвище Хижняк. Навіть не очікувала, що це виявиться наскільки важливим і потужним моментом, я просто плакала і стрибала від щастя!" - поділилася актриса.

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Зазначимо, Антоніна Хижняк була одружена з Андрієм Якушевим. У шлюбі у них народився син Максим. Актриса розповідала, що їхні стосунки почалися з дружби. Однак незабаром після весілля пара розлучилася.

За словами Антоніни, чоловікові її не вистачало вдома, а вона не могла відмовитися від кар'єри. Зараз серце Хижняк зайняте. Вона зустрічається зі своїм колегою Олександром Боднаром.

Нагадаємо, раніше співачка Alyosha несподівано змінила псевдонім.

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