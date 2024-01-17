Він спробував допомогти своїй колезі, але отримав у вухо від галасливого глядача.

Стендап-комік Алла Волкова нещодавно дала концерт у Дніпрі, під час якого стався непередбачений інцидент. Один з глядачів влаштував бійку.

Повідомляється, що чоловік нешанобливо поводився, тому його попросили покинути залу і сказали, що гроші йому повернуть. Однак замість того, щоб виконати прохання, він почав прориватися на сцену.

Інший комік Андрій Пілат, який був присутній на концерті, спробував вивести галасливого глядача із зали, але той накинувся на нього з кулаками. Комік намагався ухилятися, але один удар все ж пропустив і отримав у вухо.

Відео дня

До слова, Пілат на своїй сторінці в Instagram вже встиг відреагувати на цей інцидент. Він написав, що з ним все добре. Більш детально коментувати ситуацію він не хоче.

"Я на такому не хайпую, але не хочу, щоб таке ще раз повторилося на стендапах у інших коміків", - написав Пілат.

Нагадаємо, раніше на концерті Артема Пивоварова стався неприємний інцидент. Фанатки, які стояли поруч зі сценою, розв'язали артистові шнурки. Він ввічливо, але досить емоційно їм відповів.

Вас також можуть зацікавити новини: