Фанатки, які стояли поруч зі сценою, розв'язали артистові шнурки. Він ввічливо, але досить емоційно їм відповів.

Український артист Артем Пивоваров поділився подробицями неприємного інциденту, який трапився на одному з недавніх концертів. Співак ледь не розбив собі голову через фанаток, які розв'язали йому шнурки. На щастя, музикант вчасно це помітив. Фрагмент, як Артем опустився зав'язати шнурки і відповів дівчатам на такий вчинок, був опублікований в його Instagram-блозі.

"Ось що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну, це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко? Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже краще б зняли одяг з мене", - сказав Пивоваров прихильницям.

На відео видно, що він все-таки дав автограф дівчатам. В описі під роликом він запитав у своїх підписників чи нормально те, як вчинили глядачки.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Особисті кордони? Повага до артиста? Не, не чули"

"Іспанський сором"

"Це взагалі ненормально. Як можна себе так вести? Ганьба. Жах. Ще сміються собі ... Де культура? Де? Я розумію, чому Артем такий злий на цьому відео. Це неприпустимо. Кошмар. Артем, ти дуже крутий"

"Намагаються звернути на себе увагу будь-яким способом... Не думають про наслідки"

Нагадаємо, Настя Каменських і Артем Пивоваров запалили новим треком "Там у тополі".

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