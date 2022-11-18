Український артист Артем Пивоваров поділився подробицями неприємного інциденту, який трапився на одному з недавніх концертів. Співак ледь не розбив собі голову через фанаток, які розв'язали йому шнурки. На щастя, музикант вчасно це помітив. Фрагмент, як Артем опустився зав'язати шнурки і відповів дівчатам на такий вчинок, був опублікований в його Instagram-блозі.
"Ось що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну, це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко? Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже краще б зняли одяг з мене", - сказав Пивоваров прихильницям.
На відео видно, що він все-таки дав автограф дівчатам. В описі під роликом він запитав у своїх підписників чи нормально те, як вчинили глядачки.
Реакція соцмереж
- "Особисті кордони? Повага до артиста? Не, не чули"
- "Іспанський сором"
- "Це взагалі ненормально. Як можна себе так вести? Ганьба. Жах. Ще сміються собі ... Де культура? Де? Я розумію, чому Артем такий злий на цьому відео. Це неприпустимо. Кошмар. Артем, ти дуже крутий"
- "Намагаються звернути на себе увагу будь-яким способом... Не думають про наслідки"
Нагадаємо, Настя Каменських і Артем Пивоваров запалили новим треком "Там у тополі".