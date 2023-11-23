Його сім'я переживає горе.

Відомий український репер OTOY розповів про горе в родині. Він втратив другого брата в боях з окупантами.

Про це він розповів під час премії "Української правди", де нагороджували 100 лідерів України за версією редакції. В'ячеслав Дрофа (справжнє ім'я артиста, - УНІАН) вийшов на сцену і розповів, що напередодні премії дізнався про загибель брата, який служив у морській піхоті.

Він додав, що його старший брат, який загинув на війні, однозначно є лідером - своєї родини і свого народу.

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"Вчора мені зателефонувала бабуся і сказала, що старшого брата тепер теж немає. Я себе запитав, чи є вони лідерами? На мою думку, вони є лідерами своєї сім'ї як мінімум. Як максимум - для кожного українця. І взагалі народу і нації", – сказав OTOY.

Варто зазначити, що у березні 2022 року загинув ще один брат репера. Він був захисником Маріуполя.

Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський шокував, як ледь не загинув на війні. Один з обстрілів виявився для нього найстрашнішим. За його словами, тоді все навколо горіло, земля була випалена, а вони з побратимами відчули смерть дуже близько.

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