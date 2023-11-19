Це сталося більше 10 років тому на зйомках шоу.

Український режисер Семен Горов згадав, як одного разу побився з російським актором Олексієм Паніним. Це сталося на зйомках програми "Зірка+Зірка", яка виходила з 2010 по 2011 рік.

За словами Горова, російські знаменитості зневажливо ставилися до українців. Такою поведінкою відзначився і Панін, тому Горов "набив йому морду".

"Панін теж відчував себе імперцем, який може тут себе вести, як заманеться. Зараз, коли бачу, як він бігає з українським прапором, думаю: ну і добре. Я вірю, що люди можуть змінюватися. Може те, що я йому морду набив - теж трохи привело до тями", - сказав Горов в інтерв'ю "Обозревателю".

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Він додав, що російські актори приїжджали до Києва як на дачу. Вони тут веселилися, смачно їли, затишно себе почували. Однак, за його словами, все дійшло до того, що надходили розпорядження щодо того, що якогось українського актора потрібно замінити російським. Це Горову не подобалося.

Позиція Олексія Паніна щодо війни

24 лютого 2022 року Олексій Панін засудив повномасштабну війну в Україні. Він виїхав з країни-агресора. Більш того, він говорив, що хоче приїхати в Україну.

Однак нещодавно він сказав, що не хотів би жити в нашій країні.

"Я об'їздив всю Україну вздовж і впоперек. Там такі ж, як і у нас. Вибачте, але в місті Конотопі ти побачиш таке ж гівно, яке ти побачиш в будь–якому російському місті", - видав Панін.

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