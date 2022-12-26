Інцидент трапився під час концерту в Тернополі. Зараз зірка в лікарні.

Українська співачка Jerry Heil розповіла про свій стан після нещасного випадку на концерті в Тернополі - там вона впала в оркестрову яму. У "Сніданку з 1+1" зірка зізналася, що вважає своє падіння вдалим, оскільки після "польоту" з триметрової висоти на бетонну підлогу у неї всього лише зламано ребро, струс мозку і кілька синців. А все могло бути набагато гірше.

"Я вважаю, що у мене був дуже вдалий "політ". Куртка, мабуть, спрацювала як парашут. Я летіла з триметрової висоти, впала на бетон, і при цьому у мене практично немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс мозку і трохи мені складно ходити. Але з кожним днем мені дійсно стає краще", - поділилася Jerry Heil.

Вона додала, що зараз їй важко ходити, а вставати або сідати без сторонньої допомоги вона не може.

Медики попередили, що виконавиця зможе повністю відновитися і перестати відчувати біль лише через три місяці. На загоєння ран потрібно ще кілька тижнів.

Ось що з цього приводу сказала сама Jerry Heil:

"Це болюча штука. Сказали, що болітиме ще до трьох місяців. Кілька тижнів воно там буде гоїтися. Виписатися з лікарні можна мало не сьогодні, але все одно потрібно бути під наглядом лікарів. Воно не зрослося ще, у мене паморочиться голова, коли я встаю і сідаю. Я вставати і сідати, в принципі, сама поки не можу. Мені потрібна постійна підтримка людей".

Артистка додала, що момент падіння не пам'ятає, проте пам'ятає, що бачила підлогу, коли так впевнено йшла по сцені. Також вона припустила, що не помітила небезпеку, бо була засліплена лампами.

Нагадаємо, Jerry Heil зі сльозами на очах прокоментувала результати Нацвідбору.

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