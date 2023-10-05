Шульгіна та Соломко боролися за серце "холостяка" Макса Чмерковського.

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна висловилася про співачку-зрадницю Яну Соломко, яка спочатку перейшла на сторону ворога, а потім спробувала "перевзутися". Разом вони знімалися у романтичному-реаліті.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Шульгіна розповіла, що раніше вони спілкувалися. Соломко казала, що мріє про переїзд до США.

"Раніше ми з нею час від часу переписувалися, це було десь півтора року тому. Вона казала, що в неї є мрія - жити в Америці та переїхати до Маямі. Я казала, що пораджу їй адвоката, що завжди допоможу... Це цікава тема: два дні тому я дивилася Stories своєї знайомої з Маямі, Яна була у тих Stories. Вони були в ресторані, а потім усі були зі своїми чоловіками, співали у караоке... Ну, як я можу до цього ставитися? Я не знаю, що там насправді відбувається. Але, так розумію, її чоловік з РФ, і вони переїхали", - зазначила Шульгіна.

На думку блогерки, співачка могла перейти на бік ворога на тлі повномасштабної війни РФ проти України не просто так. Зрадниці могли запропонувати гроші.

"Певно, що їй заплатили гроші, щоб вона там підтримувала. А потім не склалося. Вона зрозуміла, що її мрією завжди була Америка, переїхала сюди. І зараз намагається повернути українську аудиторію", - сказала Шульгіна.

Також переможниця "Холостяка" розповіла, про що б вона питала у співачки. За словами Шульгіної, їй би було цікаво дізнатися, чи відчуває Соломко провину.

"Та ми ніколи не спілкувалися, не були подругами! Мені дуже цікаво, чому люди так чи інакше вчиняють. Я б у неї спитала: "Яно, слухай, а чого так? Ти відчуваєш якусь провину за те, що ти таке зробила?", - зазначила блогерка.

Якби Соломко сказала, що їй не соромно за свій вчинок, то Шульгіна б із нею не спілкувалася. А якби зрадниця почала жалітися на те, що вона не спить та сильно шкодує, то блогерка дала би їй контакти психолога.

"Треба не так перевзуватися. Може треба було записати якісь вибачення", - поділилася думками Шульгіна.

Що зробила Яна Соломко

На початку повномасштабної війни РФ проти України співачка засудила путінську агресію. Але влітку 2022 року Соломко раптово з'явилася у Москві. Згодом співачка випустила пісню на підтримку окупантів.

Але нещодавно Соломко "перевзулася". Вона виїхала з РФ і показала, що нині перебуває у США. При цьому вона раптово перейшла на українську.

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