Яна Соломко заявила, що їй було дуже приємно виступати в країні-агресорі.

Відома українська співачка Яна Соломко п'ять місяців мовчала про війну в нашій країні. Вона ніяк не прокоментувала вторгнення Росії, а зараз і зовсім поїхала з концертом в країну-агресор.

Після свого виступу Соломко заявила, що їй дуже приємно перебувати в Росії і виступати перед жителями країни-окупанта.

Користувачі мережі розкритикували співачку за такий вчинок і заявили, що вони були про неї кращої думки.

Зазначимо, Яна Соломко була учасницею першого сезону романтичного реаліті" Холостяк", де головним героєм був Макс Чмерковський. Яна пройшла у фінал, але знаменитий хореограф вибрав іншу дівчину. Співачка змушена була поїхати додому.

І якщо раніше Макса критикували за те, що він вибрав Сашу Шульгіну, то зараз вони говорять про те, що він все зробив правильно: "Схоже, Чмерковський щось знав".

Нагадаємо, раніше гуморист Роман Міщеряков у свій день народження зібрав гроші на авто для ЗСУ.

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