Зазвичай коханка президента РФ з'являється на публіці виключно в дорогих луках.

Коханка Путіна, російська екс-гімнастка Аліна Кабаєва показалася на своєму фестивалі художньої гімнастики "Аліна".

Кабаєвій довелося осісти в Росії після того, як країни Заходу ввели проти неї персональні санкції. Ті рідкісні випадки її появи на публіці завжди трапляються на спортивних заходах, організованих її фондом.

Не залишився без уваги літньої гімнастки і названий на її честь фестиваль. Тим часом в соцмережі вже з'явилися фотографії, на яких Кабаєва посміхається в обнімку зі своїми знайомими.

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Цього разу Кабаєва вибрала стриманий і недорогий наряд від чеченських дизайнерів сестер Еліни і Радіми Бочкаєвих - чорну сукню з віскози "у підлогу" за майже 30 тисяч рублів.

Варто зазначити, що нещодавно російські журналісти опублікували ряд розслідувань, що стосуються доходів Кабаєвої у тіні Путіна. Невідомо, чи вплинув розголос розкішного життя "подруги" глави Кремля на вибір її вбрання, але раніше коханка президента РФ "виходила у світ" виключно в дорогих луках.

Хто така Кабаєва - що відомо

Про роман Путіна і Кабаєвої російські ЗМІ пишуть ще з 2008 року. До зустрічі з главою Кремля росіянка займалась художньою гімнастикою і навіть встигла потрапити у "допінговий скандал". А ось після зустрічі раптом "обросла" посадами і політичними привілеями.

Також ЗМІ писали, що у Путіна і Кабаєвої є навіть діти.

13 травня Велика Британія оголосила про новий раунд санкцій, спрямованих проти фінансової мережі російського президента, включаючи його колишню дружину, імовірну коханку Аліну Кабаєву і найближче оточення.

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