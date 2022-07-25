У Путіна є велика яхта, заарештована в Італії після введення санкцій, яку він назвав на честь Кабаєвої.

Колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою російського президента Володимира Путіна, після введених проти неї санкції сидить у Москві.

Про це в ефірі Freedom розповів співробітник Фонду боротьби з корупцією Руслан Шаведдінов.

"Аліна сидить у Москві. Єдиний публічний захід з Аліною після вторгнення (Росії в Україну) - захід її спортивного фонду. Вона на ньому з'явилася. З дітьми позаймалася, посвітила перснем з діамантом на пальці і зникла", - сказав Шаведдінов.

Коханка Путіна теж розуміє, що летіти до Швейцарії їй "не дуже бажано".

Шаведдінов зазначив, що у Путіна є велика яхта, заарештована в Італії після введення санкцій, яку він назвав на честь Кабаєвої.

"Коли розбираєшся з нерухомістю Кабаєвої, все одно помічаєш цього слона в кімнаті. Я кажу про яхту, яку він назвав на честь коханої - Шехерезада. Це було прізвисько Аліни в спортивні роки".

Як писав УНІАН, Велика Британія оголосила 13 травня про новий раунд санкцій, спрямованих проти фінансової мережі російського президента, включаючи його колишню дружину, імовірну коханку Аліну Кабаєву і найближче оточення.

За даними Міністерства закордонних справ Британії, офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя "фінансується клікою сім'ї, друзів і еліти".

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