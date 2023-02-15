Ресторатор публічно привітав співачку з Днем святого Валентина.

Український ресторатор Михайло Кацурін, який зустрічається зі співачкою Надею Дорофєєвою, на честь Дня святого Валентина показав ніжні знімки з нею. На кожному фото Надя і Міша цілуються.

"Не відривався б ні на секунду" - коротко і дуже зворушливо підписав знімки Кацурін.

У коментарях відреагувала як Надя, так і шанувальники, які в захваті від стосунків пари. Пізніше Дорофєєва зробила репост фото в stories на своїй сторінці.

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Історія кохання Дорофєєвої та Кацуріна

Надя Дорофєєва, яка довгі роки перебувала у стосунках з Дантесом, у березні 2022 року заявила про те, що вони розлучилися. Це стало шоком для публіки, оскільки всі вважали їхню пару ідеальною.

Вже навесні 2022 року папараці засікли Дорофєєву в обіймах друга сім'ї та ресторатора Михайла Кацурина. Відразу ж поповзли чутки про їхній роман, оскільки на наступний день після новини про розрив Вови і Наді Даша і Міша Кацуріни також заявили про розлучення.

Влітку 2022 року Міша і Надя офіційно заявили, що перебувають у стосунках. Пізніше свій роман розкрили Вова Дантес і Даша Кацуріна. Шанувальники довгий час вважали, що це - хід для привернення уваги.

Нагадаємо, Дорофєєва і Дантес привітали один одного з офіційним розлученням.

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