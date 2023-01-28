Ресторатор і музикант привітав дівчинку з семиріччям.

Бойфренд Наді Дорофєєвої Міша Кацурін поділився рідкісним фото зі своєю дочкою Олександрою. Він повідомив, що дівчинка відзначає своє семиріччя. На честь цього Михайло опублікував знімок, зроблений влітку. На фото вона міцно обіймає свого батька.

"Пам'ятаю з дитинства, як бабуся Галя на урочистих подіях постійно бажала всім "здоров'я" і "щоб не було війни". Побажання ці здавалися недоречними і дратували своєю принциповою однотипністю (особливо, коли адресувалися дітям). Тоді я думав, мовляв, бабуся трохи занудна і розсіяна. Ну яке здоров'я? Я ж майже безсмертний. Яка війна? Скейтборд, графіті, mtv. Але зараз стало очевидно, що їй просто були знайомі справжні біль і горе, і знала, де дійсно важливо, а де не дуже. Власне, моя черга. Я бажаю своїм і вашим дітям здоров'я, перемоги і щоб більше ніколи не було війни", - написав Михайло Кацурін у своєму блозі.

Зазначимо, від шлюбу з Дашею Кацуріною у Михайла є ще й однорічний син Іван. Попри розлучення, пара підтримує дружні стосунки, і батько може вільно бачитися зі своїми дітьми.

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Хто такий Михайло Кацурин

Ресторатор і музикант. Навесні 2022 року про нього активно заговорила публіка після того, як в його обіймах помітили Надю Дорофєєву.

Публіка досі обговорює те, що Дорофєєва і Дантес повідомили про своє розлучення, а на наступний день про розставання заявили їхні друзі - Міша і Даша Кацуріни. Потім Надя стала зустрічатися з Мішею, а Даша - з Дантесом.

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