Більше їх нічого не пов'язує.

Українська співачка Надя Дорофєєва і шоумен Володимир Дантес офіційно розлучилися. Вони вже отримали свідоцтво про розірвання шлюбу і привітали одне одного з цією подією.

На YouTube-каналі гумористів команди ВКВ Дантес розповів, що після отримання свідоцтва написав екс-дружині. Він надіслав їй документ і написав: "Вітаю!"

Дорофєєва лаконічно відповіла йому: "Я тебе теж!" За словами шоумена, це була єдина їхня розмова за останній час.

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"Ось так ми і поспілкувалися", - розповів Дантес.

Розлучення Дорофєєвої і Дантеса

У березні стало відомо, що найкрасивіша і найміцніша пара українського шоу-бізнесу - Надя Дорофєєва і Володимир Дантес - розлучилися. Вони зізналися, що люблять один одного, але не як чоловік і жінка.

Після цього Надя повідомила, що зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони випустили спільний трек "Щоб не було" про свій біль і кохання.

Довго не страждав і Дантес. Він почав зустрічатися з колишньою дружиною Кацуріна - Дашею. Вони багато часу проводять разом, в тому числі і з дітьми дівчини від першого шлюбу.

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