Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення можна дивитися в застосунку "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.
"Цьогоріч будемо дивитися Євробачення в "Дії" та вболівати за Україну. Ми додали суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА в розділі "Дія.TV", - написав він.
Федоров нагадав, що сьогодні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, трансляція розпочнеться о 22:00. Другий півфінал проведуть 12 травня, а фінал — 14 травня.
Як повідомляв УНІАН, Україну на пісенному конкурсі "Євробачення - 2022" представить гурт Kalush Orchestra з композицією "Stefania". Сьогодні, 10 травня, він виступить під шостим номером.