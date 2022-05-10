Суспільний телеканал "UA: КУЛЬТУРА" є в розділі "Дія.TV".

Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення можна дивитися в застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

"Цьогоріч будемо дивитися Євробачення в "Дії" та вболівати за Україну. Ми додали суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА в розділі "Дія.TV", - написав він.

Федоров нагадав, що сьогодні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, трансляція розпочнеться о 22:00. Другий півфінал проведуть 12 травня, а фінал — 14 травня.

Як повідомляв УНІАН, Україну на пісенному конкурсі "Євробачення - 2022" представить гурт Kalush Orchestra з композицією "Stefania". Сьогодні, 10 травня, він виступить під шостим номером.

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