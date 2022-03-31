Співачка зараз знаходиться у Польщі.

Українська співачка Камалія розповіла, що в перший день війни чула потужні вибухи, які не на жарт її налякали.

Тоді вона прийняла рішення виїхати з України. За словами зірки, по своїх каналах вона домовилася зі знайомими виїхати з Конча-Заспи до Чернівців, звідти до Ужгорода, а потім за кордон.

"Ми їхали караваном. Мене віз водій, з нами було дуже багато мам з дітьми. Я домовлялася через свої канали, щоб було безпечно. Коли ми їхали, буквально перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах", - сказала Камалія в програмі"Зоряний шлях".

Зараз співачка знаходиться в Польщі, де допомагає біженцям і дає благодійні концерти. Після закінчення війни в Україні, вона планує повернутися додому і допомагати відновлювати нашу країну.

Нагадаємо, раніше Камалія розповіла про розмову з "зомбованими" Лорак і Кіркоровим.

Вас також можуть зацікавити новини: