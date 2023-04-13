Через неї вона сильно набрякає.

Українська співачка Камалія розповіла, що під час повномасштабного російського вторгнення у неї з'явився аутоімунний тиреоїдит.

У програмі "ЖВЛ" знаменитість зізналася, що хвороба впливає не тільки на її загальний стан, але і на зовнішній вигляд.

За її словами, через стрес вона починає набрякати і перетворюється на "кульку", з чим їй дуже важко боротися.

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"Сьогодні я така, завтра можу прокинутися і плюс чотири. І на обличчі це відбивається, і на всьому. Тому мені дуже важко", - сказала Камалія.

Чим відома Камалія

Кар'єра Камалії як співачки почалася в 1993 році на фестивалі "Червона рута". Після цього вона поїхала в Москву, де перемогла в конкурсі "Телешанс". Однак пізніше вона повернулася в Україну.

Вона випустила кілька пісень, які отримали престижні нагороди - "Люблю тебе", "Танцую" та інші.

Крім того, вона перемогла в конкурсі "Місіс світу".

У 2003 році Камалія вийшла заміж за пакистанського мільйонера Мохаммада Захура. У них є двоє дітей.

Нагадаємо, Камалія посварилася з чоловіком через його дочку від першого шлюбу.

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