Дівчині не сподобалося, як Камалія відгукувалася про росіян.

Українська співачка Камалія розповіла, що дочка її чоловіка від першого шлюбу завжди недолюблювала її, незважаючи на те, що до повномасштабного російського вторгнення вони жодного разу не бачилися.

Однак, коли почалася велика війна, Камалія з чоловіком і дітьми поїхала до дівчини у Велику Британію, де вона живе зі своєю сім'єю. Вони не змогли знайти спільну мову, тому співачка незабаром повернулася на батьківщину.

Як розповіла Камалія в програмі "ЖВЛ", старша дочка її чоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура, ображалася, коли вона гнівно відгукувалася про всіх росіян. А все тому, що її мама з Росії. І хоч жінка не підтримує війну в Україні, їй все одно було прикро.

Але найбільше знаменитість засмутило те, що її чоловік став на бік своєї дочки, через що вона і з ним посварилася.

"Так. Це дуже прикро", - сказала Камалія.

Вона додала, що складний період у їхніх стосунках минув. Зараз у них все добре.

Нагадаємо, раніше Камалія виступила в Пакистані у синьо-жовтій сукні.

Вас також можуть зацікавити новини: