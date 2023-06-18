Співачка також прокоментувала скандальну пісню "Волонтер", через яку Потап отримав чимало хейту.

Українська співачка Настя Каменських висловилася про свого чоловіка Потапа (Олексія Потапенка). Вона розповіла, що думає про його "заочний вступ" до територіальної оборони, а також про пісню "Волонтер".

"Ніхто не хотів нікого образити. І, будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Він теж емоційно може бути загублений чи розгублений, і думати зовсім інакше. Ну не все ми ідеально робимо. Ну ніколи Льоша не хотів образити, ми всі знаємо Льошу... Котику, ну послухай, ну він теж людина. Ну що, люди не помиляються?" - розповіла Каменських в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Співачка визнала, що пісня Потапа дійсно могла когось образити. Втім, коли Єфросиніна пригадала про досить неоднозначні слова у пісні, у яких можна помітити сексуальний підтекст, Каменських зазначила, що взагалі про таке не думала.

"Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів. Закцентувати на цьому увагу і чимось образити, ну як людина написала навмисно, щоб когось образити?.. Це просто так сталося", - заявила співачка.

Каменських додала, що уся ця ситуація могла бути "уроком" для Потапа. За словами співачки, вона довіряє всесвіту та вважає, що так, мабуть, було потрібно.

Щодо "заочного вступу" Потапа до ТрО його дружина зазначила, що артист - окрема особистість. Каменських натякнула, що не може відповідати за вчинки інших. Втім, вона вважає, що нічого поганого у діях Потапа не було.

"У нас з чоловіком багато спільного, але ми з ним не близнюки. Він окрема людина, особистість. І він теж людина, яка проходить свої етапи. Моя головна роль, як дружини, попри усе, як справжня українська жінка, підтримати свого чоловіка. І я вважаю, що ця позиція правильна. Бувають помилки, але він нічого поганого не зробив. Ні я, ні моя сім'я, ні мій чоловік. Ми нічого не зробили поганого", - додала співачка.

"Вступ" Потапа до ТрО - що відомо

Восени 2022 року, після семи місяців життя за кордоном, Потап заявляв, що "рвався на фронт". За словами артиста, він просив батька "записати" його до ТрО.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишись для початку". Я кажу: "Запиши мене в терроборону". Так я записався в терроборону заочно і вирішив, що буду робити далі те, що вмію. Доносити все про Україну", - розповідав Потап.

Після цього артиста почали критикувати у мережі. Втім, згодом він відповів хейтерам і показав, як вступав у тероборону. Потап сфотографував контракт добровольця ТрО, на якому було написано його прізвище.

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