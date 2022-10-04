Потап показав документ, що підтверджує те, що він хотів вступити в тероборону.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко сім місяців війни перебував в Іспанії. У його шанувальників це викликало масу обурення, адже багато інших артистів пішли на фронт, щоб захищати Україну на передовій.

Так, після тонни хейту на свою адресу, Потап розповів, що на початку війни теж рвався на фронт. Але батько порадив йому для початку вступити в територіальну оборону.

Артист таки підписав контракт добровольця, при цьому зі зброєю в руках він все ж не став на захист батьківщини.

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"Очно. Для всіх "зрадошукачів" нагадаю, зрада починається з літери "Z", - написав Олексій.

Варто відзначити, що Потап довгий час перебував за кордоном. У перші місяці він вів інформаційну війну, розповідаючи про звірства окупантів у своїх соцмережах. Пізніше він почав виступати на благодійних концертах на підтримку України. І тільки через сім місяців війни він повернувся в рідну країну.

Нагадаємо, раніше Потап назвав ім'я відомого росіянина, який ридав через війну в Україні.

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