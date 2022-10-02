На передову артист так і не потрапив, але заявив, що наближав перемогу України як міг.

Український продюсер Олексій Потапенко сім місяців війни провів в Іспанії. Шанувальників дивувало, чому популярний на батьківщині артист ховається, поки інші чоловіки записуються в тероборону і йдуть воювати за незалежність України на передову.

Звичайно, все це породило хвилю хейту в соцмережах. Користувачі мережі неодноразово висловлювали своє розчарування поведінкою Потапа в такий непростий час.

Зараз же, по поверненню в Україну, репер заявив, що хотів піти на фронт, і навіть повідомив про своє рішення батькові.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишись для початку". Я кажу: "Запиши мене в терроборону". Так я записався в терроборону заочно і вирішив, що буду робити далі те, що вмію. Доносити все про Україну", - сказав Потап у програмі ЖВЛ.

При цьому артист уточнив, що на передову так і не потрапив. Замість цього він виступав на благодійних концертах на підтримку України і вів інформаційну війну в своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше Потап назвав ім'я відомого росіянина, який ридав через війну в Україні.

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