Співачка показала щемливе відео, яке викликало неоднозначну реакцію у мережі.

Українська співачка Настя Каменських здивувала своїх фанів. Вона розмістила нове відео та раптово заговорила про дітей. Співачка розповідала про прекрасний період дитинства.

"Дитинство - один з найпрекрасніших періодів життя. Це про внутрішню свободу, можливість бути собою: досліджувати та дивуватись світу, пускати сонячних зайчиків і сміятись так щиро, ніби можеш обійняти весь світ. Кожен момент поруч з дітками - особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими", - написала Каменських.

На відео зібрано щемливі моменти зустрічі співачки з маленькими українцями на концертах. Також вона показала, як грається з дівчинкою та ніби сама знов повертається у дитинство.

"Для всіх діток зараз хочеться одного - щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей", - додала Каменських.

Настя Каменських показала відео з дітьми

Реакція мережі

Коментатори по-різному відреагували на щемливе відео. Одні погодилися із тим, що дитинство - прекрасний період життя кожної людини. Інші здивувалися та почали будувати версії про те, що Каменських вже замислюється про те, щоб стати матір'ю. Також знайшлися й ті, хто звинуватив співачку у нещирості. Коментатори пишуть:

"Зрозуміло, Настю, що ти вже про дітей мрієш. А Потап знає? Ви вже давно разом, де дитина?"

"Боже, награна аж до сліз"

"У душі ти вже мама".

Настя Каменських - останні новини

Нагадаємо, нещодавно співачка дала нове інтерв'ю та зробила неоднозначну заяву з приводу своїх російськомовних пісень. Каменських заявила, що буде співати свої хіти за кордоном, там відмовлятися від російської мови вона не стане.

Після інтерв'ю на Каменських почали знімати чимало пародій. У мережі висміяли те, що співачка плакала та розповідала, як їй важко.

Вас також можуть зацікавити новини: