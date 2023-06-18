Співачка, яка раніше відмовилася від пісень російською мовою, тепер не виключає, що продовжить їх виконувати, але є нюанс.

Українська співачка Настя Каменських, яка влітку минулого року заявила, що повністю відмовилася від своїх російськомовних хітів, зараз викликала обурення новим коментарем з цього приводу.

У недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній NK заявила, що в Україні виконувати пісні російською мовою не буде, проте на закордонних виступах таке допускає, адже не тільки росіяни говорять російською. Та й, як каже Настя, величезна кількість українців говорять російською мовою, і вони хотіли б чути ці композиції.

"Якщо ми знаходимося в Україні, звичайно, не буду співати [російською]. Якщо ми говоримо про закордонні концерти, то російською мовою говорять дуже багато інших національностей... Але якщо так категорично, у нас реально російськомовних людей просто купа, і можна навіть на фронті чути цю мову", - сказала Каменських.

Чим під час війни займається Настя Каменських

Співачка активно дає благодійні концерти, підтримує і проводить благодійні збори як для військовослужбовців, так і з гуманітарною метою.

А ось її чоловік Потап, який довгий час перебував за кордоном, викликає у публіки неоднозначні коментарі - його деякі хвалять, а деякі хейтять.

Нагадаємо, нещодавно Каменських шокувала сумою, яку зібрала в турі для військових.

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