Співачка з гордістю показала документ про успішність єдиного спадкоємця.

Українська співачка Тіна Кароль полетіла в Париж, де зустрілася з 13-річним сином Веніаміном Огіром. Туди хлопчик прилетів з Великої Британії, де живе і вчиться в школі.

Зірка виклала у себе в Instagram-блозі документ, в якому вказані оцінки сина, отримані за результатами фінальних іспитів. Видно, що у нього тільки високі бали - А і А+, що в перекладі на українську шкалу оцінювання дорівнює 11-12 балам.

Також Тіна показала фото з Веніаміном, який працює за комп'ютером. Чарівна співачка в обтягуючій чорній сукні сіла на підвіконня. Її волосся розпущене і недбало викладене на плечі.

"Воля. Віра. Діти. Майбутнє. Щастя. Мрія. Мова. Україна!", - написала Тіна Кароль.

Зазначимо, зірка відправила свого сина вчитися за кордон, коли йому було вісім років. Веніамін Огір живе в українській родині у Великій Британії. Крім високих досягнень у навчанні, він також може похвалитися козацькими танцями, які вивчає в місцевому клубі.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала таємничого чоловіка, з яким вони мило трималися за ручку.

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