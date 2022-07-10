Відеоролик зірка виклала в Instagram-stories.

Українська співачка Тіна Кароль, яка в 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, до останнього часу не показувала своє особисте життя. Їй часто приписували роман і відомими, і маловідомими чоловіками, але іменита виконавиця відмовчувалася. Зараз вона остаточно підтвердила - її серце зайняте.

Кароль виклала в Instagram-stories короткий ролик, де вона йде з чоловіком, міцно тримаючи його за руку. Обличчя таємничого підкорювача серця артистки не видно.

Деякі вважають, що на відео не новий коханий Тіни, а її 13-річний син Веніамін Огір, який нещодавно повернувся в Україну.

У всякому разі, обличчя не видно - артистка вміло утримує увагу аудиторії.

Нагадаємо, Тіна Кароль різко висловилася про заборону російської музики в Україні.

Також УНІАН писав, що 67-річний батько Тіни Кароль пішов служити. Співачка пояснила причину його вчинку.

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