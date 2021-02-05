Кайлі Міноуг зважилася на весілля / фото Кайлі Міноуг, Instagram

Відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вперше поєднується узами шлюбу.

Інформацію про майбутнє весілля підтвердила мачуха нареченого, передає Evening Standard.

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Обранцем 52-річної співачки став 46-річний Пол Соломонс, креативний директор британської версії журналу GQ, з яким Кайлі зустрічається з 2018 року.

Нагадаємо, що раніше Кайлі Міноуг була заручена з австралійською зіркою Джошуа Сассе. Однак пара розлучилася у 2017 році.

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Переклад: Катерина Лиманська