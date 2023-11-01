Фрося Мельник, яка блискуче зіграла у серіалі "Коло омани", стала жертвою цькування.

Юна українська акторка Фрося Мельник розповіла, як одного разу її в школі ледь не побили. За її словами, одна дівчинка її принизила. Фрося одразу ж звернулася за допомогою до батька.

Він порадив бути ввічливою, але обмежити спілкування з дівчиною, яка її скривдила.

"Через тиждень я принесла до школи печиво, аби пригостити однокласників, її теж пригостила. Тоді вона запитала чи дружу я з нею, а я сказала, що ні, це просто знак ввічливості, як мене і вчив тато. Дівчинка на це дуже образилась і чекала на мене в роздягальні зі своєю подругою. Вона взяла мене за передки й сказала подрузі бити. Але я з ними впоралася, тому що тато завжди мене вчив захищатись, коли треба. Вони казали ставати на коліна і просити вибачення, але я не стала цього робити", - поділилася акторка.

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Вона додала, що завдяки цій ситуації вона змогла "включитися" в роль головної героїні серіалу "Коло омани". Дівчинка вважає, що має багато спільного зі своєю героїнею Соломією, адже вона також переживає булінг у школі.

Акторка хоче підтримати і інших дітей, які часто мовчать про проблеми цькування у школі.

Серіал "Коло омани" - що відомо

27 листопада о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра детективної мелодрами "Коло омани" з Сергієм Стрельніковим та Катериною Варченко у головних ролях.

Нова стрічка - це історія жінки, яка намагається відновити правду та всіляко протистоїть складним життєвим обставинам, аби повернути власну дитину.

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