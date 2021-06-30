Родина принца Вільяма спостерігала з грою збірних Англії та Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020.

Герцоги Кембриджські зводили свого старшого сина принца Джорджа на стадіон Вемблі, що в Лондоні. Разом з 7-річним сином Кейт Міддлтон і принц Вільям подивилися, як збірна Англії грає на Євро-2020 - британці зійшлися в матчі зі збірною Німеччини.

Відомо, що принц Джордж фанатіє від футболу. Щоправда, королівський протокол не дозволив хлопчику з'явитися на стадіоні у формі збірної Англії.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Кембриджі поділилися знімками із матчу.

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Як і належить представнику монаршої родини, Джордж був одягнений у темний піджак з червоно-синьою краваткою, як у принца Вільяма. Так, у батька й сина вийшов своєрідний family look. Розкішна Кейт Міддлтон також представила кольори Британії. На матчі Англія – Німеччина вона з'явилась у чорних штанах з високою талією, білому топі з декольте й твідовому піджаку насиченого червоного кольору.

Перед матчем королівська сім'я привіталась з зіркою британського футболу Девідом Бекхемом. Папараці підловили принца Джорджа, коли він співав державний гімн разом з обома батьками. Схоже, найбільше емоцій від гри отримав 7-річний хлопчик.

Нагадаємо, старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма не вперше спостерігає за матчем наживо. Герцог Кембриджський брав його з собою на стадіон в Норвіч, коли грала його улюблена команда Астон Вілла ще в жовтні 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, збірна Англії вийшла до чвертьфіналу Євро-2020. У матчі 1/8 фіналу англійці на "Уемблі" вибили з боротьби збірну Німеччини.

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Автор: Вікторія Гордієнко