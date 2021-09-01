Литовським слухачам доведеться якось п'ять років жити без"кольору настрою синього".

Російський виконавець Філіп Кіркоров програв спробу оскаржити свою заборону в'їзду в Литву — тепер йому точно заборонено перетинати кордон країни протягом п'яти років.

Про це повідомляє LRT.

"Рішення суду першої інстанції залишено без змін", - заявила представник головного адміністративного суду Литви Нерінга Лукошявічене.

Таким чином, суд відхилив його прохання скасувати рішення Вільнюського окружного адміністративного суду, який визнав законною постанову Департаменту міграції МЗС Литви про внесення Кіркорова до списку небажаних осіб від 19 січня цього року.

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Нагадаємо, що однією з причин заборони було те, що Філіп Кіркоров постійно відвідує і дає концерти в незаконно окупованому Криму, таким чином свідомо заперечуючи територіальну цілісність і суверенітет України, а також побічно виправдовуючи агресивні дії Кремля.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року Кіркорова також внесли до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці країни. Того самого місяця співакові знову дозволили в'їжджати в країну.

Автор: Станислав Кожемякин