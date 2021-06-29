СБУ та Мінкульт посилаються один на одного.

Служба безпеки України прокоментувала рішення виключити російського співака Філіпа Кіркорова, який регулярно гастролює в окупованому Криму, з переліку осіб, котрі загрожують національній безпеці Україні.

Про це йдеться у відповідях СБУ Українській правді та Страна.

В СБУ у своєму рішенні посилаються на Мінкульт.

«У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання», – відповіли у спецслужбі.

Читайте такожСуд у Москві заочно заарештував депутата Держдуми РФ, який голосував проти анексії КримуВодночас 27 червня, коментуючи виключення Кіркорова з «чорного списку», Мінкульт заявляв, що отримав листа від СБУ з відповідним проханням.

У відомстві підкреслили, що при цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до міністерства не зазначила.

Філіпа Кіркорова за поданням СБУ внесли російського співака Філіпа Кіркорова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Філіп Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "найкращим президентом".

Сам російський співак у відповідь заявляв, що таким «треба пишатися», стверджуючи, що в Україні «ненависть до Росії захльостує». Та вже після свого виключення Кіркоров заговорив про «соломинку дружби» для Росії.

В українській спільноті музикантів на остаточне рішення СБУ щодо Кіркорова відреагували негативно.

Раніше Мінкульт вніс до «чорного списку» російського репера Моргенштерна за нібито пропаганду наркотиків, після чого він вирішив оскаржувати це в Окружному адмінсуді Києва. Там з відкриттям провадження не поспішають.

А ось реперу й прихильнику окупації Криму Басті трирічну заборону на в’їзд до України вирішили не продовжувати. Його червневі концерти у Києві пройшли зі скандалами й протестами.

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Автор: Яна Ставська