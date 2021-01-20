Кіркорову заборонили в'їзд до Литви / фото УНІАН
Російському артисту Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви на п'ять років.
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У список небажаних в Литві осіб російського артиста внесли на прохання литовського МЗС. Пов'язано це з тим, що він гастролював у Криму. Також йому заборонили в'їзд за публічне виправдання окупації Росією півострова.
За словами керівника МЗС Габріелюса Ландсбергіса, Кіркоров своїми неодноразовими відвідинами Криму свідомо заперечував територіальну цілісність України. А його участь у концертах на півострові суттєво шкодить національній безпеці Литви.
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